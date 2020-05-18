Пушков прокомментировал выпады CNN в адрес России
Алексей Пушков, российский сенатор, прокомментировал выпады телеканала CNN в адрес России. Он заявил о «несравнимости» нашей страны и США в вопросе смертности от COVID-19. Об этом сообщил «Царьград».
«А по России в целом уровень заболеваемости, хотя мы по числу случаев и идем за Штатами, все же во много раз ниже (даже с учетом разницы в численности населения)», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
По словам Пушкова, американские СМИ подобными выпадами пытаются убедить граждан страны, что дела со смертностью идут не так уж и плохо. Якобы в России ситуация такая же, если не хуже. Однако исказить правду не удастся, так как всему миру известно, что в США все гораздо хуже в плане смертности от коронавируса.