Пушков прокомментировал выпады CNN в адрес России

«А по России в целом уровень заболеваемости, хотя мы по числу случаев и идем за Штатами, все же во много раз ниже (даже с учетом разницы в численности населения)», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, американские СМИ подобными выпадами пытаются убедить граждан страны, что дела со смертностью идут не так уж и плохо. Якобы в России ситуация такая же, если не хуже. Однако исказить правду не удастся, так как всему миру известно, что в США все гораздо хуже в плане смертности от коронавируса.