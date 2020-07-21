Пушков прокомментировал угрозы Байдена

По словам сенатора, Байден должен сначала разобраться в своих обвинениях, прежде чем обвинять кого-то. Напомним, его подозревают в большой коррупционной схеме на Украине, и этому есть доказательства.

Байден заявил, что не потерпит вмешательств в избирательную кампанию со стороны России или другой страны. Он подчеркнул, что, если победит на предстоящих выборах, то будет расценивать иностранное вмешательство как враждебные действия, и это повлияет на отношения между странами.

«Мы должны учитывать такие заявления, но относиться к ним серьезно и пытаться их опровергать бессмысленно. Это очередной выпад против России, основанный на домыслах, которые США превратили в неопровержимую истину. При этом доказательств подобного вмешательства США до сих пор не предоставили», — объяснил Пушков.

Он посоветовал Байдену заниматься американскими проблемами внутри страны.