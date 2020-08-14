Пушков прокомментировал споры Германии и США по «Северному потоку — 2»
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение о том, как Евросоюз относится к конфликту Германии и Америки из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, большинство стран не хочет вмешиваться в эту ситуацию, но все же принимает сторону Германии.
«За исключением Польши и пары-тройки других стран, де-факто поддерживающих санкции США против Германии в надежде сорвать завершение «Северного потока-2», — пояснил Пушков.