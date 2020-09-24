Пушков прокомментировал слова Зеленского о стремлении РФ к «переделу мира»
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, в своем Twitter оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Россия якобы стремится к «переделу мира». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Он напомнил, что украинский лидер обвинил Москву в попытке разделить мир на сферы влияния. Парламентарий отметил, что такие изречения глава Украины «списал у Госдепа».
Пушков уточнил, что «главный спец» по сферам влияния в мире известен «от Панамы до Японии», однако это не Россия.