Пушков прокомментировал слова Зеленского о стремлении РФ к «переделу мира»

Он напомнил, что украинский лидер обвинил Москву в попытке разделить мир на сферы влияния. Парламентарий отметил, что такие изречения глава Украины «списал у Госдепа».

Пушков уточнил, что «главный спец» по сферам влияния в мире известен «от Панамы до Японии», однако это не Россия.