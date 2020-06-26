Пушков прокомментировал слова Порошенко о шансе вернуть Крым
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение о заявлении экс-главы Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым в состав страны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter сенатора.
По его словам, «в 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе», но «она им не воспользовалась».
«И в 2014 потеряла Крым. Навсегда», — считает Пушков. Также он добавил, что ни коронавирус, ни кризис никак не повлияют на ситуацию.