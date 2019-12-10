Пушков прокомментировал результаты «нормандского саммита»

Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась. Путин и Зеленский начали двусторонние переговоры Подробнее

По словам Пушкова, «радикальный негатив из отношений уходит». Он подчеркнул, что переговоры в Париже стали шагом «в сторону улучшения». Председатель Совфеда обратил внимание на то, что Европа хочет «некоторого успокоения».

«За исключением Польши и стран Прибалтики, которые живут еще в середине двадцатого века. Для Евросоюза высокая степень конфликтности тоже не очень нужная вещь», — добавил Пушков.