Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня

Такое заявление Пушков сделал на личной странице в Тwittеr.

Он подчеркнул, что лидеру США Дональду Трампу необходимо обратить внимание на часы. По словам председателя, мир попадет под угрозу из-за действий американских властей, которые разрушают системы контроля за ядерным оружием.

«Американские ученые перевели Часы ссудного дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США», — написал Пушков.

Ранее часы Судного дня перевели еще на 20 секунд — теперь они показывают 23:58:20. Так, до ядерной полуночи осталось лишь 100 секунд. «360» напомнил, почему эти часы важны.