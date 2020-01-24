    24 января 2020, 13:17

    Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня

    Ольга Ситникова

    Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что часы Судного дня перевели и-за действий США на мировой арене. На них отсчитывается время до ядерной полуночи. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    Такое заявление Пушков сделал на личной странице в Тwittеr.

    Он подчеркнул, что лидеру США Дональду Трампу необходимо обратить внимание на часы. По словам председателя, мир попадет под угрозу из-за действий американских властей, которые разрушают системы контроля за ядерным оружием.

    «Американские ученые перевели Часы ссудного дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США», — написал Пушков.

    Ранее часы Судного дня перевели еще на 20 секунд — теперь они показывают 23:58:20. Так, до ядерной полуночи осталось лишь 100 секунд. «360» напомнил, почему эти часы важны.