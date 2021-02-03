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    03 февраля 2021, 16:53

    Пушков призвал США не думать о возможности ядерного конфликта с РФ

    Полина Петрова

    Сенатор РФ Алексей Пушков в своем Тwittеr-аккаунте прокомментировал высказывание адмирала Чарльза Ричарда о войне. Он призвал США не рассматривать возможность ядерного конфликта с Россией и Китаем, сообщил сайт «Политика сегодня».
    Пушков призвал США не думать о возможности ядерного конфликта с РФ

    Американский военный допустил возможность ведения ядерной войны с РФ или КНР. Как считает Ричард, Пентагон не задумывался о таком варианте развития событий со времен распада СССР. В настоящее время ситуация изменилась.

    В ответ на эти слова Пушков призвал Штаты думать о том, как избежать путь ядерного конфликта. Сенатор отметил, что стоит избавиться от мыслей о том, как США «могут спровоцировать его применением обычных вооружений».

    Политик заключил, что в Вашингтоне все еще не осознают, насколько ядерная война опасна.

    Ранее Пушков заявил, что членство в НАТО необходимо украинским националистам, чтобы развязать войну с нашей страной. По его словам, в этом вряд ли нуждается большая часть членов альянса. Сенатор напомнил о вопросе президента Украины Владимира Зеленского лидеру Штатов Джозефу Байдену о том, почему государство до сих пор не является членом организации.