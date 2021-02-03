Пушков призвал США не думать о возможности ядерного конфликта с РФ

Американский военный допустил возможность ведения ядерной войны с РФ или КНР. Как считает Ричард, Пентагон не задумывался о таком варианте развития событий со времен распада СССР. В настоящее время ситуация изменилась.

В ответ на эти слова Пушков призвал Штаты думать о том, как избежать путь ядерного конфликта. Сенатор отметил, что стоит избавиться от мыслей о том, как США «могут спровоцировать его применением обычных вооружений».

Политик заключил, что в Вашингтоне все еще не осознают, насколько ядерная война опасна.

Ранее Пушков заявил, что членство в НАТО необходимо украинским националистам, чтобы развязать войну с нашей страной. По его словам, в этом вряд ли нуждается большая часть членов альянса. Сенатор напомнил о вопросе президента Украины Владимира Зеленского лидеру Штатов Джозефу Байдену о том, почему государство до сих пор не является членом организации.