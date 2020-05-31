Пушков призвал не преувеличивать значимость запуска Crew Dragon
«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля: но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
30 мая компания SpaceX запустила пилотируемый корабль с космонавтами на борту на орбиту Земли. Это первый в истории полет космического корабля, который создала частная компания. Инженер и предприниматель Илон Маск шел к этому моменту много лет. В планах амбициозного изобретателя и покорение Марса.
На борту Crew Dragon к Международной космической станции летят астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли. Стыковка американского космического корабля с МКС запланирована на 31 мая.
На запуске присутствовал президент США Дональд Трамп. Он поздравил Маска с успешным стартом.