Пушков призвал не преувеличивать значимость запуска Crew Dragon

Сенатор Алексей Пушков скептически отнесся к достижению Илона Маска после запуска в космос пилотируемого корабля Crew Dragon. По его словам, это всего лишь «полет на МКС, а не на Марс».

«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля: но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

30 мая компания SpaceX запустила пилотируемый корабль с космонавтами на борту на орбиту Земли. Это первый в истории полет космического корабля, который создала частная компания. Инженер и предприниматель Илон Маск шел к этому моменту много лет. В планах амбициозного изобретателя и покорение Марса.

На борту Crew Dragon к Международной космической станции летят астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли. Стыковка американского космического корабля с МКС запланирована на 31 мая.

На запуске присутствовал президент США Дональд Трамп. Он поздравил Маска с успешным стартом.