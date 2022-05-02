Пушков призвал Германию не идти на «безумный» шаг

Отказ от российского газа в 2022–2023 годах стал бы безумным шагом для Германии. Причем эта задача может быть даже невыполнимой. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, объявленный Германией курс на отказ от российского газа к 2024 году выглядит утопическим.

«Возможно, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году (цель, заявленная Евросоюзом). Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чем вполне справедливо пишет Der Spiegel. Именно такой анализ я называю „вынужденным реализмом“» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel отметил, что в случае отказа от двух третей российского газа к концу 2022 года, Евросоюз сможет заполнить газовые хранилища только при условии отключения от голубого топлива промышленных предприятий. Перекрыть подачу газа придется на весну и лето.

Как заявили эксперты энергетического рынка, если Европа откажется от российского газа, то ее ждут крайне тяжелые 18 месяцев.