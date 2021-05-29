Пушков призвал американского министра взять обратно слова о «грязном» российском газе

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газ является «самым грязным» в мире. Сенатор Алексей Пушков призвал ее взять свои слова обратно.

«Новак заявил, что российский газ в четыре раза чище газа из США — в нем намного меньше углеродный след. Так что глава Минэнерго США должна взять свои слова обратно: она поймана за руку на явной некомпетентности», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор имел в виду высказывание вице-премьера Александра Новака. Тот отмечал, что угреродный след российского газа в четыре раза меньше, чем у американского. Речь идет о газе, поставляемом в Евросоюз по трубопроводу «Северный поток — 2».

Ранее о проекте говорила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. По ее словам, по газопроводу «транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле». Глава министерства добавила, что по этой причине считает «Северный поток — 2» опасным проектом. Она также заявила, что санкции против строительства необходимо было вводить как можно раньше, чтобы работы не начались.