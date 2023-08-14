Мир 14 августа 2023, 07:24 Пушков признал пустыми слова Шольца о необходимости международных переговоров по Украине Пушков: слова Шольца о важности переговоров по Украине «ничего не значат» РИА «Новости»

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Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о важности начала переговорного процесса для прекращения конфликта на Украине «ничего не значат». Об этом заявил в личном Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Запад не хочет идти на переговоры, поэтому разговоры об этом процессе носят исключительно «ритуальный характер», высказался Пушков. Сенатор указал, что до момента, пока не сложится «качественно новая ситуация», западные страны не будут приветствовать диалог.

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«Слова Шольца в пользу „дипломатических усилий“ ничего не значат», — констатировал Пушков.

Ранее Олаф Шольц в интервью ZDF заявил о необходимости начала международных переговоров для прекращения конфликта на Украине. Канцлер отметил, что саммит без участия России, состоявшийся в Саудовской Аравии 5–6 августа, был «очень важен». Однако он стал «только началом».