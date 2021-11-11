Пушков припомнил Обаме ложь про его деда, якобы освобождавшего Освенцим

Экс-президент США Барак Обама перепутал Шотландию и Ирландию. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политик часто плохо понимает то, о чем говорит. В качестве примера он привел историю про деда Обамы, якобы освобождавшего Освенцим.

«Обама вообще часто плохо понимает, о чем говорит. Как-то, еще будучи президентом, на годовщину освобождения Освенцима он рассказал трогательную историю о том, как концлагерь освобождал его дедушка», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что американцы вообще не освобождали Освенцим. Дедушка Обамы мог это сделать только в составе Красной армии. После выступления экс-президента его пресс-служба пыталась всячески оправдаться, но это не спасло Обаму от освиставших его республиканцев.

«И вот теперь он путает Шотландию с Ирландией. Хотя на фоне Буша-младшего, который как-то спутал Австралию с Австрией, а Словакию со Словенией, и был убежден, что в Испании говорят по-мексикански, и тем более на фоне CNN, путающей на карте Украину и Пакистан, Обама выглядит вполне в норме. Американской», — заключил сенатор.

Обама перепутал Шотландию и Ирландию во время своего выступления на климатической конференции COP26. Мероприятие проходит в Глазго. Экс-президент назвал шотландский город «Изумрудным островом», хотя традиционно так говорят об Ирландии.