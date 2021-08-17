Пушков предрек военный реванш Америки из-за ситуации в Афганистане

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какие действия предпримут Соединенные Штаты в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

По его мнению, США всеми силами попытаются восстановить свою репутацию главной сверхдержавы. Пушков отметил, что сейчас страна попытается взять военный реванш.

«Скорее всего, „сценарий реванша“ ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», — написал эксперт в своих социальных сетях.