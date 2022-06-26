Пушков предрек Германии разрушение экономики из-за независимости от российского газа

Германия столкнулась с ростом цен на газ из-за желания стать полностью независимой от российского топлива. В дальнейшем это может привести к разрушению экономики страны, заявил сенатор Алексей Пушков.

«В Германии упорно добивались сокращения „зависимости“ от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, — разрушение германской экономики», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил о риске повышения стоимости газа. По его словам, из-за сокращения поставок российского газа жители страны могут столкнуться с тройным ростом цен на газ. Причем подорожание может произойти в ближайшие месяцы.

Как отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, если у Германии появятся проблемы в связи с дефицитом газа, то это ударит по всему ЕС. Страны Евросоюза в этом случае столкнутся с «эффектом домино».