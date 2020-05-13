Пушков предположил, какие страны станут лидерами в мире после пандемии

По словам сенатора, по окончании пандемии коронавируса наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства.

Коронавирус резко изменил баланс между частным и государственным измерениями общественной жизни, причем даже в таких бастионах либеральной идеологии, как США и Западная Европа.

По словам Пушкова, в условиях эпидемии государство из «аппарата насилия» превращается в «аппарат спасения» граждан от угрозы. Он уверен, что большое количество стран сейчас нацелено на укрепление национальной идеи и концепции многополярного мира.

Член Совфеда выделил три государства. Китай, Россия и США. по его мнению, больше остальных будут влиять на мировую повестку.

«В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений», — приводит слова Пушкова «Царьград».