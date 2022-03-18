Пушков предложил отучить Молдавию «одновременно просить и требовать»

Власти Молдавии предложили отложить выплату задолженности за использованный российский газ. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал такое желание и призвал отучить страну «одновременно просить и требовать».

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что страна не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз». В связи с этим «Газпром» попросили отодвинуть крайний срок выплаты.

«Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Молдавские власти осенью 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку российского газа. При этом республика обязалась провести аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Как заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица, аудит провести не удалось, так как многие компании не захотели приезжать в том числе из-за ситуации на Украине.

В начале февраля молдавская оппозиция провела акцию протеста у парламента республики. Собравшиеся принесли мешки с навозом и предложили использовать удобрение вместо газа.