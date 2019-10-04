Пушков пожелал Польше насладиться «душистым» газом из США

Политик посмеялся над решением Варшавы отказаться от энергетической стабильности ради независимости от Москвы.

Депутат Госдумы выразил сомнение в том, что Польша откажется от российского газа Подробнее

«Скоро у Польши „второе рождение“: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа — его заменят на газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю!» — написал Пушков.

Он иронично отметил, что топливо из США должно быть «душистее». Сенатор предположил, что мысль о независимости от России «согреет Польше душу зимними вечерами».

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах Варшавы отказаться от зависимости от Москвы после 2022 года. Страна решила перестать закупать российский газ. В ближайшем будущем власти планируют заменить поставки «Газпрома» на топливо, которое пойдет по трубопроводу из Норвегии. Однако инфраструктура пока еще не готова. Кроме того, Польша будет закупать сжиженный природный газ из США и Катара, но для этого придется построить новый терминал приема.