Пушков посмеялся над планами Байдена участвовать в выборах в 2024 году

Сенатор Алексей Пушков выясмеял Джо Байдена, который планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на его Telegram-канал.

Байден рассказал о своих планах во время пресс-конференции. Баллотироваться он планирует вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

«Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Шутка марта месяца», — написал Пушков.

Некоторые пользователи поддержали его в комментариях и назвали президента «юмористом».