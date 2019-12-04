Пушков посмеялся над «фантазиями Киева» о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Вадим Пристайко допустили привлечение США и НАТО к «возвращению» Крыма Киеву. Сенатор Алексей Пушков заявил, что подобные надежды напрасны.

Высказывания украинских политиков насчет будущего Крыма и разрешения конфликта в Донбассе Пушков оценил в своем Twitter.

«В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО — вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ — нет», — подчеркнул сенатор.

Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму. Россия против Подробнее

Пушков обратил внимание на тот факт, что у Вашингтона «нет ни сил, ни желания» помогать Украине в возвращении Крыма. Кроме того, в Североатлантическом альянсе даже не станут пробовать «вернуть» Донбасс.

«Все это — киевские фантазии», — заключил Алексей Пушков.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее рассказал о вероятности создания международного форума с участием Украины, России и США. На этой площадке, предположил Зеленский, можно было бы обсудить «возвращение» Крыма. Пристайко же счел возможным обратиться к НАТО с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.