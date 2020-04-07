Пушков посчитал утопичным мнение Киссинджера о мире после пандемии коронавируса
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Киссинджер написал статью для The Wall Street Journal и заявил, что властям Штатов необходимо «поддержать общественное доверие к способности американцев управлять собой» по окончании пандемии коронавируса.
На личной странице в Twitter Пушков ответил на слова экс-госсекретаря США.
«Рассуждения Киссинджера о необходимости перехода к „посткоронавирусному порядку“ и выработки „глобальной программы“ во главе с США отдают неоглобалистской утопией и оторваны от реальности. Изменились и мир, и США. США не выглядят сейчас лидером мира. Миссия невыполнима», — уточнил сенатор.