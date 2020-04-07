Пушков посчитал утопичным мнение Киссинджера о мире после пандемии коронавируса

Киссинджер написал статью для The Wall Street Journal и заявил, что властям Штатов необходимо «поддержать общественное доверие к способности американцев управлять собой» по окончании пандемии коронавируса.

На личной странице в Twitter Пушков ответил на слова экс-госсекретаря США.

«Рассуждения Киссинджера о необходимости перехода к „посткоронавирусному порядку“ и выработки „глобальной программы“ во главе с США отдают неоглобалистской утопией и оторваны от реальности. Изменились и мир, и США. США не выглядят сейчас лидером мира. Миссия невыполнима», — уточнил сенатор.