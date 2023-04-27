Мир 27 апреля 2023, 02:20 Пушков показал символ политического фиаско Запада в Латинской Америке Пушков назвал Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке Pxhere

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Символом политического поражения Запада в Латинской Америке стал венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Пушков опубликовал пост со скриншотом с видео, на котором запечатлен венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, прибывший в Майами.

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Сенатор напомнил, что Гуаидо — это несостоявшийся президент Венесуэлы. На этот пост политика всеми силами продавливал весь Запад, возглавляемый США. Сейчас Гуаидо, по словам Пушкова, уже «прочно забыт и оставлен своими спонсорами».

«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — заключил Пушков.

Отношения между Венесуэлой и США были разорваны в 2019 году, когда Штаты признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо. В январе 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что страна готова нормализовать дипломатические, консульские и политические отношения с американским правительством