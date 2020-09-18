Пушков поймал Польшу на противоречии после ее желания арестовать российских диспетчеров

Желание Варшавы взять под стражу российских диспетчеров и обвинить их в авиакатастрофе, при которой погиб президент Лех Качиньский, противоречит ранним заявлением Польши об этой трагедии. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, обвинение диспетчеров из России противоречит версии теракту на борту самолета, который придерживается бывший министр обороны страны Антони Мачеревич и некоторые другие польские политики.

«Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он считает, что действующее правительство Польши не хочет признать, что виноваты в авиакатастрофе были их пилоты. Сенатор отметил, что нет никаких оснований винить в случившемся россиян. Ранее это признала Варшава. Пушков подчеркнул, что все детали трагедии известны лишь «польской верхушке». Однако обнародовать эти данные никто не собирается.

По его мнению, нынешнее правительство не хочет признавать очевидную вину польских пилотов.

«Все остальное — от лукавого», — резюмировал сенатор.

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сказала, что страна намерена добиться ареста российских авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска в момент крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским. По ее словам, после решения суда об аресте этих людей их можно будет объявить в международный розыск и потребовать выдать польским властям. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выдавать своих граждан.

Лайнер Ту-154 Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года во время захода на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту были 96 человек. Это восемь членов экипажа и 88 пассажиров. Все погибли.

Согласно проведенному еще в 2011 году расследованию, Польша пришла к выводу, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов. Они не полетели на запасной аэродром. Однако позже по этому делу была созвана еще одна комиссия. Она до сих пор не предоставила окончательный отчет.