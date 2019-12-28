«Сами упорно разрушают страну»: Пушков пояснил, почему Германия отказалась помогать Украине

Он пояснил, что Украина просит Германию о военной помощи, так как речь идет о выживании нации. Однако решение этой проблемы, по мнению Пушкова, в руках руководства страны. «Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали», — написал сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND заявил, что Германия отказала Украине в военной помощи. Глава украинского МИД добавил, что Киев ждет предпринимателей ФРГ, которые ищут альтернативу российскому рынку и поблагодарил Германию и ЕС, которые «много сделали для страны». Он подчеркнул, что этой помощи недостаточно, чтобы «остановить гибель людей». Пристайко выразил надежду, что Берлин все же изменит свое решение и усилит обороноспособность Украины.