Пушков ответил на заявление США об отказе навязывать демократию за рубежом

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале ответил на заявление США об отказе навязывать демократию в других странах, написал журнал «ПолитРоссия».

Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация президента Штатов Джозефа Байдена не намерена силой свергать авторитарные режимы. Пушков задался вопросом, чем же тогда будут заниматься представители лидера США.

По словам сенатора, Вашингтон продолжает завозить десятки боевиков группировки Исламское государство* из Ирака в Сирию. Как считает политический деятель, американцы должны прекратить военную подготовку на своей базе Эт-Танф на востоке Сирии. Он назвал «пустым» заявление властей Штатов.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.