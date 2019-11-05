«Украина, не имеющая отношения к „Северному потоку — 2“, призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, сообща бороться против проекта. Киеву теперь нужно подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова. Но, предполагаю, что там есть здравый смысл, и они не согласятся», — заметил Пушков на личной странице в Twitter.

Украина предложила подключить к борьбе с «Северным потоком — 2» ЕС и НАТО Подробнее

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу бороться со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Эстонский дипломат в ответ заявил, что данная тема «важна», а также согласился с необходимостью совместно противостоять проекту газопровода.