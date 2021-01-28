Пушков ответил генсеку НАТО после призыва готовиться к «агрессивным действиям» России

Алексей Пушков не смог остаться в стороне после высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивных действиях» России. По словам российского сенатора, мир изменился, и не будет следовать указаниям «бывших сильных».

«Столтенбергу пора осознать, что его „миру, основанному на правилах“, выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что осталось следовать правилам, которые не опираются на международное право, а опираются «лишь на право сильного».

«Тем более на право бывшего сильного», — заявил сенатор.

Столтенберг во время заседания военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу увеличивать расходы на оборону, чтобы противодействовать «агрессивным действиям» России.

Западные политики периодически делают заявления о «российской угрозе», отметило РИА «Новости». В частности, речь идет о прибалтийских странах и Польше.

При этом Москва не раз подчеркивала, что Россия никогда не нападет на какую-либо государство НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс прекрасно то знает, но пользуется громкими словами для размещения техники и батальонов около российских границ.

Ранее Пушков прокомментировал работу администрации нового президента США Джо Байдена. По его словам, американцы постепенно разочаруются в команде главы государства.