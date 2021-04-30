Пушков ответил болгарам, которые предрекли России проигрыш НАТО

Сенатор Алексей Пушков ответил болгарским пользователям в Twitter. Они прокомментировали материал издания «Дневник», который спрогнозировал поражение для России в случае войны с НАТО.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к „цивилизованному миру“ во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», — написал Пушков.

В издании появился материал, который посвящен российским военным учениям на юге страны, военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева, а конфликту на востоке Украины. Часть болгарских читателей оставили под статьей русофобские комментарии.

«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <…>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», — заявил пользователь под ником coy341048611.

Человек под ником anonimnii высказал мнение, что Украина не может соперничать с Россией в военном плане, зато Турция может. Ведь эта страна — вторая по численности армия в НАТО.

«Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию — ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но…» — написал anonimnii.

Однако нашлись и те, кто высказал противоположную точку зрения.

«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», — пошутил Dimitar Kunev.