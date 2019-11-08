  • Пушков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

    08 ноября 2019, 10:35

    Ольга Ситникова

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на фразу французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, сообщил сайт RT.

    Слова президента Франции Пушков прокомментировал на личной странице в Twitter.

    «Макрон вынес НАТО суровый вердикт — „смерть мозга“» — заметил председатель. По его мнению, что в альянсе сейчас «полнейший разлад» вокруг действий Турции.

    «Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль», — подчеркнул Пушков.