Пушков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на фразу французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, сообщил сайт RT.
Слова президента Франции Пушков прокомментировал на личной странице в Twitter.
«Макрон вынес НАТО суровый вердикт — „смерть мозга“» — заметил председатель. По его мнению, что в альянсе сейчас «полнейший разлад» вокруг действий Турции.
«Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль», — подчеркнул Пушков.