Пушков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Слова президента Франции Пушков прокомментировал на личной странице в Twitter.

«Макрон вынес НАТО суровый вердикт — „смерть мозга“» — заметил председатель. По его мнению, что в альянсе сейчас «полнейший разлад» вокруг действий Турции.

«Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль», — подчеркнул Пушков.