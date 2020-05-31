Пушков оценил решение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Российский сенатор Алексей Пушков согласился с Трампом, что «Большая семерка» адекватно оценивает ситуацию, которая сложилась в мире. Однако он подчеркнул, что исключение России из политического клуба было большой ошибкой.

«Трамп не чувствует, что „G7 правильно представляет происходящее в мире“. Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассуждает смело, но его желания часто расходятся с проводимой политикой.

Ранее Трамп сообщил, что переносит саммит G7 из-за пандемии коронавируса на сентябрь и собирается пригласить на встречу Россию. Американский лидер решил обновить устаревший состав международного клуба. Помимо России, он планирует позвать еще три страны.

На прошлой неделе Трамп созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Американский и французский лидеры обсудили предстоящий саммит «Большой семерки», в которую, кроме США и Франции, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония.