Сенатор Алексей Пушков раскритиковал план действий правительства Украины после того, как будет достроен газопровод «Северный поток — 2». Он назвал это «фантазиями» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что описанный властями сценарий вызывает у него недоумение. Также Пушков считает, что Украина не сможет стать в Европе газовым центром, так как у нее нет никаких возможностей для этого.

«Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик», — написал он и заявил, что правительство страны поступают совершенно наоборот.

Ее действия он сравнил с «пенальти в собственные ворота».

Ранее Пушков заявил, что транзит российского газа через Украину может оказаться в будущем невостребованным у европейских партнеров.

Он добавил, что Россия никогда не отвергала транзит через украинскую территорию как таковой. При этом объемы поставок могут стать незначительными после запуска «Северного потока — 2» и в условиях работы «Южного потока». Он подчеркнул, что речь не идет об использовании газа в качестве политического оружия России.