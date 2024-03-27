Мир 27 марта 2024, 03:53 Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам теракта в Crocus City Hall Пушков: минутой молчания Франция впервые проявила человечность за долгое время РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил минуту молчания по жертвам теракта в Crocus City Hall перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили на стадионе в Марселе как первое проявление человечности за долгое время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время. Иначе все, что мы слышим от официального Парижа, это обещания послать войска и странные заявления властей об „экзистенциальной угрозе“ Франции со стороны России, под которыми — ноль оснований», — написал сенатор.

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До этого французские и чилийские футболисты собрались в центре поля перед началом матча, чтобы почтить память погибших в Подмосковье, а также выразить солидарность с русским народом, как рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

В России группа «Пикник» опубликовала видео с песней «За невинно убиенных», посвященной погибших в теракте.

Ранее турецкие власти передали России информацию о двух террористах, участвующих в атаке на Crocus City Hall. Как выяснилось, боевики посетили Турцию в феврале и марте.