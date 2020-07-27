Пушков отреагировал на заявление главы МИД ФРГ о возвращении России в G7
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, прокомментировал заявление Хайко Мааса, министра иностранных дел ФРГ. Ранее он сказал, что России не стоит возвращаться в саммит «Большой семерки», пока она не решит вопрос с Крымом и Украиной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По словам Пушкова, обращение главы МИД ФРГ относится не к России, а к США, а именно — к президенту страны Дональду Трампу.
«Маас дает ответ не Москве, а Трампу. Это внутренняя дискуссия западных союзников. Россия в G7 не стремится. G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия от неучастия в G7. Трамп это понимает», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что необходимость присутствия России в саммите «Большой семерки» понимает и Эмманюэль Макрон, президент Франции. Он прилагает все усилия для того, чтобы вывести Европу из ступора, который наступил после прекращения отношений с РФ.