Пушков отреагировал на заявление главы МИД ФРГ о возвращении России в G7

По словам Пушкова, обращение главы МИД ФРГ относится не к России, а к США, а именно — к президенту страны Дональду Трампу.

«Маас дает ответ не Москве, а Трампу. Это внутренняя дискуссия западных союзников. Россия в G7 не стремится. G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия от неучастия в G7. Трамп это понимает», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что необходимость присутствия России в саммите «Большой семерки» понимает и Эмманюэль Макрон, президент Франции. Он прилагает все усилия для того, чтобы вывести Европу из ступора, который наступил после прекращения отношений с РФ.