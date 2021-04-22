Пушков отреагировал на угрозы Чехии с требованием вернуть дипломатов

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале отреагировал на требование Чехии вернуть дипломатов в Москву. Он считает, что действия этой страны могут привести к понижению уровня дипотношений, написал сайт «Политика сегодня».

Глава МИД Чехии Якуба Кулганека потребовал от нашей страны вернуть чешских дипломатов и пригрозил, что число послов в Праге и Москве сравняется. По мнению Пушкова, не стоит ставить подобные условия РФ.

«Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — подчеркнул сенатор.

Недавно чешские власти заявили, что ответные меры России на высылку дипломатов «очень агрессивны».