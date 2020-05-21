    21 мая 2020, 14:40

    Пушков: отношения между Россией и Европой улучшатся после пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, в беседе с РИА ФАН спрогнозировал улучшение отношений между Россией и Европой после пандемии коронавирусной инфекции.

    По его словам, Россия и страны Евросоюза общаются на трех разных уровнях.

    «Есть уровень взаимодействия между Москвой и Брюсселем, властями Европейского союза. Здесь отношения у нас очень ограниченные. Да, есть переговоры по энергетическим вопросам, есть редкие встречи, но в целом контакты между руководством ЕС и Москвой очень незначительные. Изменится ли ситуация после пандемии — мне сказать сложно», — поделился сенатор.

    Он отметил, что против Москвы настроены Польша, страны Скандинавии и Прибалтики. Однако с некоторыми странами, например, с Финляндией, Венгрией, Австрией, Францией отношения постепенно начинают улучшаться. После пандемии ситуация с этими странами также может улучшиться еще больше.

    Пушков уверен, что РФ может помочь странам Европы компенсировать последствия пандемии.

    Он подчеркнул, что Италия уже поняла, что помощи от ЕС и американцев не было в сложное время. Тогда так Россия направила в страну врачей и необходимые средства, чтобы помочь итальянскому северу.