Пушков: отношения между Россией и Европой улучшатся после пандемии

По его словам, Россия и страны Евросоюза общаются на трех разных уровнях.

«Есть уровень взаимодействия между Москвой и Брюсселем, властями Европейского союза. Здесь отношения у нас очень ограниченные. Да, есть переговоры по энергетическим вопросам, есть редкие встречи, но в целом контакты между руководством ЕС и Москвой очень незначительные. Изменится ли ситуация после пандемии — мне сказать сложно», — поделился сенатор.

Он отметил, что против Москвы настроены Польша, страны Скандинавии и Прибалтики. Однако с некоторыми странами, например, с Финляндией, Венгрией, Австрией, Францией отношения постепенно начинают улучшаться. После пандемии ситуация с этими странами также может улучшиться еще больше.

Пушков уверен, что РФ может помочь странам Европы компенсировать последствия пандемии.

Он подчеркнул, что Италия уже поняла, что помощи от ЕС и американцев не было в сложное время. Тогда так Россия направила в страну врачей и необходимые средства, чтобы помочь итальянскому северу.