Пушков отметил закат карьеры Меркель

Такое заявление член Совфеда сделал на личной странице в Twitter.

По информации РИА ФАН, Пушков обратил внимание на незаметную политическую активность Меркель в 2019 году. Сенатор добавил, что ее партия «Христианско-демократический союз» теряет голоса избирателей. По его мнению, в настоящий момент главы России, США, Франции и Турции играют более важную роль.

«Стремление немцев поставить своего лидера на первое место понятно, но обоснованно ли? В этом году на мировой сцене Меркель была не слишком заметна, а ХДС теряла голоса. И Путин, и Эрдоган, и Макрон, и Трамп, отбивающийся от импичмента, выглядели в 2019 году ярче и весомее, чем Меркель», — отметил Пушков.

Ранее выяснилось, что граждане Германии больше доверяют президенту Франции Эмануэлю Макрону, чем Ангеле Меркель.