Мир 07 августа 2023, 09:53 Пушков опроверг сенсационные итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии Сенатор Пушков: подходы коллективного Запада и глобального Юга к Украине остались разными РИА «Новости»

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Представители около 30 стран обсудили в Саудовской Аравии ситуацию на Украине, но не сделали заявления. Они продекларировали общие принципы ООН и пообещали продолжить диалог. Сенатор Алексей Пушков призвал в своем Telegram-канале не преувеличивать значение этой встречи и заявил, что Запад и Юг не пришли к консенсусу.

Он назвал предсказуемым тот факт, что встреча завершилась без общего итогового заявления. Обсуждая ее, многие цитировали статью газеты «Corriera de la serra». Итальянские журналисты якобы выяснили, что участники переговоров поддержали и так декларируемые ООН принципы, хотя, по словам Алексея Пушкова, не придерживались их в прошлом. Они выдали это за успех западных стран.

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«Газета подает это чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства. Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными», — написал политик.

Двухдневные консультации по ситуации на Украине прошли в Джидде. Устроить их предложил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман. Участники встречи договорились продолжать обмениваться мнениями, чтобы выработать общую стратегию.