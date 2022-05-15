Пушков обвинил Запад в дестабилизации рынка продовольствия

Санкционная политика стран Запада привела к глобальной дестабилизации продовольственного рынка. Также введенные против России ограничительные меры сказались на энергетической сфере, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что западные страны даже не заметили, как сами начали зависеть от этой глобализации. При этом они еще не осознали, что этот экономический феномен обладает стороной, которая не поддается контролю США и «Большой семерки».

«А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет», — заявил сенатор.

По его словам, в этом случае западные государства не смогут спасти себя от этого обрушения.