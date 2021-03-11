Пушков обвинил США в «агрессивной политкорректности»

Сенатор Алексей Пушков, считает, что культурная революция в Америке ведет к деградации. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

По его мнению, это ведет к уничтожению мировой истории и системы самообразования. Также он назвал происходящее «агрессивной политкорректностью», за которой не последует остальной мир.

«Агрессивная политкорректность — это путь к общественной деградации, созданию искаженного вымороченного мира, где Ромео в Вероне эпохи Ренессанса вдруг оказывается черным юношей, а вместо Бетховена призывают слушать „черных композиторов“», — заключил сенатор.