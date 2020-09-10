Пушков обвинил Америку в «гегемонистских фантазиях»

Он назвал «гегемонистской фантазией» американские размышления на тему «Пускать Россию в Сирию было большой ошибкой». Вашингтон не играл никакой роли в вопросе, пускать Россию куда-либо или нет. Бывший президент США Барак Обама был поставлен перед фактом и ничего не мог этому противопоставить, напомнил Пушков.

Россия пришла в Сирию помимо и вопреки воле США, отметил сенатор. Поэтому он советует Вашингтону сейчас не делать вид, будто Америка могла этому помешать.

По словам Пушкова, участие России в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер сказал, что обеспокоен «вовлеченностью» России в ливийский конфликт. Он также считает большой ошибкой пускать РФ в Сирию. Американцы старались «держать русских подальше» от Ближнего Востока 45 лет. По его словам, сейчас российские военные находятся там и «играют деструктивную роль».