facebook_pixel
    10 сентября 2020, 13:56

    Пушков обвинил Америку в «гегемонистских фантазиях»

    Алена Макаренко

    Госдепартамент США пытается выдать желаемое за действительное, обвиняя Россию во вмешательстве в конфликт Ливии. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, сообщила «Политика Сегодня».
    Пушков обвинил Америку в «гегемонистских фантазиях»

    Он назвал «гегемонистской фантазией» американские размышления на тему «Пускать Россию в Сирию было большой ошибкой». Вашингтон не играл никакой роли в вопросе, пускать Россию куда-либо или нет. Бывший президент США Барак Обама был поставлен перед фактом и ничего не мог этому противопоставить, напомнил Пушков.

    Россия пришла в Сирию помимо и вопреки воле США, отметил сенатор. Поэтому он советует Вашингтону сейчас не делать вид, будто Америка могла этому помешать.

    По словам Пушкова, участие России в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер сказал, что обеспокоен «вовлеченностью» России в ливийский конфликт. Он также считает большой ошибкой пускать РФ в Сирию. Американцы старались «держать русских подальше» от Ближнего Востока 45 лет. По его словам, сейчас российские военные находятся там и «играют деструктивную роль».

    Новости SMI.FM