Пушков объяснил, зачем Столтенберг ищет встречи с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сенатор Алексей Пушков рассказал, чем при этом руководствовался политик.

О мотивах Столтенберга сенатор написал в своем Twitter, напомнив о возникших у НАТО разногласиях с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости», — высказался Пушков.

Он предположил, что Североатлантический альянс смотрит на встречу с российским лидером как на «тактический маневр».

Ранее Столтенберг заметил, что НАТО и Москва могли бы обсудить двусторонние отношения. Генсек альянса обратил внимание на важность совместных переговоров и назвал Россию «крупнейшим соседом» военно-политического блока. В Сети политику посоветовали перед встречей провериться на адекватность.