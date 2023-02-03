Мир 03 февраля 2023, 02:47 Пушков объяснил, в чем Россия может положиться на США Российский сенатор Пушков: США продолжат линию на конфронтацию с Китаем РИА «Новости»

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США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, считает российский сенатор Алексей Пушков. Свое мнение он высказал в Telegram-канале. В этом вопросе, по его словам, Россия может «твердо рассчитывать» на Штаты.

«Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев», — написал Пушков.

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В США, по мнению Пушкова, и в дальнейшем будут «говорить и делать все», чтобы ухудшить отношения с Китаем. Как заметил сенатор, у американской стороны это «отлично получается».

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В отношениях между США и Китаем сейчас отчетливо прослеживается нарастающая напряженность, считает кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. При этом, по ее мнению, Штаты не стремятся к развязыванию открытого военного конфликта с КНР. Повлиять на американо-китайские отношения могут противостояние в технологической сфере и усиливающаяся международная конкуренция.

Ранее преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что при планировании поездок на Тайвань не намерен прислушиваться к мнению китайских властей.