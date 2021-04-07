Пушков объяснил, почему начался кризис либерального мироустройства

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале объяснил, по каким причинам начал развиваться кризис либерального мироустройства, сообщил сайт «Политика сегодня».

Как считает сенатор, в наше время либеральная идеология не в может занять лидерские позиции. Первой причиной кризиса он назвал «навязывание» победы Джозефа Байдена в президентских выборах США.

«74 миллиона голосов, поданных за Трампа, привели к политическому расколу Америки примерно на две равные части, что лишает Байдена общенациональной легитимности. Поэтому победа демократов на следующих выборах совсем неочевидна», — поделился мыслями Пушков.

Еще одна причина — формирующиеся по всему миру очаги сопротивления однополюсному миру, который основывается на правилах, написанных Вашингтоном и Брюсселем. Помимо прочего, в отношении США с вызовом выступают такие державы как Россия, Китай и Иран.

И заключительная причина — экономический протест перед либеральным миропорядком от государств, не относящихся к западным странам.