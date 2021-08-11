Назначение в США советника по «Северному потоку — 2» означает, что после провальных попыток помешать строительству газопровода американские власти будут противиться его вводу в эксплуатацию. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Амоса Хохштейна ранее назначили старшим советником госсекретаря США по энергетической безопасности. Он будет заниматься работой по «снижению рисков», которые якобы представляет газовая труба. Об этом объявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«США будут, скорее всего, противиться вводу в действие „Северного потока — 2“, раз они не сумели помешать его сооружению», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По прогнозу сенатора, Соединенные Штаты обложат функционирование газопровода такими условиями и требованиями, чтобы как можно больше ослабить позитивный эффект для России.

Пушков отметил, что это является и сигналом конгрессу, где демократы и республиканцы сплотились в борьбе с проектом, а также Украине, Польше и прочим, кто недоволен из-за «Северного потока — 2». Администрация Байдена показывает, что не намерена отпускать ситуацию на самотек, по его словам.