Пушков объяснил, как на России отразится победа Байдена на выборах в США

Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. По его словам, в этом случае Штаты примутся навязывать всем странам мира свои «ценности и идеалы».

Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале. Пушков также отметил, что «первым объектом атаки» демократов станет именно Россия, поскольку за коалицией Байдена стоит миллиардер Джордж Сорос.

При этом Пушков добавил, что лидеры «антитрамповской коалиции» в победе Байдена на предстоящий выборах президента США не уверены, пишет Ura.ru.

Российский сенатор также назвал противников Трампа «неолиберально-троцкистской коалицией плюс BLM (Black Lives Matter, „Черные жизни важны“)». По его словам, «адская коалиция» Байдена в любом случае не признает победы Трампа и независимо от результатов голосования будет предпринимать попытки захватить власть.

Ранее Байден на встрече с последователями пообещал в случае победы на выборах пересадить федеральных чиновников на электромбили и сделать все для того, чтобы госведомства закупали только произведенные в США товары.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным противником действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа считается кандидат от Демократической партии Джо Байден.