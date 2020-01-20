Пушков: Обама проиграл Путину
На саммите по Ливии в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель искали российского лидера Владимира Путина для общего фото. Об этом сообщил «Царьград».
Российский сенатор Алексей Пушков увидел в инциденте, когда Меркель и Макрон стали искать «пропавшего» Путина, опровержение слов экс-президента США Барака Обамы. Бывший американский лидер в конце своего срока сделал заявление об «изоляции» России и ее «порванной в клочья» экономике.
«Что-то не похоже на „изоляцию“ России. В конечном итоге Обама проиграл Путину», — написал в Twitter Пушков.