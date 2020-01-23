Сенатор Алексей Пушков заявил, что «полунищая» Украина в ЕС вместо Британии — это «за гранью здравого смысла».

«Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла. Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он пригласил на Украину инвесторов и предложил взять страну в ЕС: Великобритания выходит из объединения, а значит освобождается место. 22 января британский парламент одобрил сделку по Brexit, которую предложил премьер Борис Джонсон. Последнее слово за королевой Елизаветой II. Если она утвердит документ, то Великобритания выйдет из Евросоюза уже 31 января.

После этого начнется переходный период. Британские власти вместе с руководством ЕС решат, как будут взаимодействовать дальше. Этот вариант сделки поддержали 330 депутатов нижней палаты британского парламента. Против — на девять человек меньше.