Пушков: новыми санкциями Трамп подыграет своим врагам

Ранее американские сенаторы-демократы выступили с требованием новых санкций против России. Причиной они назвали попытки «повлиять на выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году».

Пушков написал в Twitter, что это требование должно стать ловушкой для действующего президента. Американская разведка не имеет данных о каком-либо «вмешательстве».

«Это ловушка, — написал российский сенатор. — Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам».

Он также отметил, что введение новых санкций в этом случае будет равносильно признанию, что Россия «играет на выборах на стороне Трампа».