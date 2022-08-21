Пушков назвал зиму без тепла и еды сознательным выбором властей Британии

Британские власти сами довели ситуацию до того, что предстоящая зима станет для местного населения испытанием. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

«Угрожающая Британии зима — не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов Британии. Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в итоге объявленные ограничительные меры ударили по Европе сильнее, чем по России. Так Пушков отреагировал на недавние слова мэра Лондона Садика Хана. Глава города говорил, что зимой миллионы людей могут остаться не только без отопления, но и без продуктов питания.

«Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды», — заключил сенатор.

Антироссийские санкции ударили по многих странам. В августе инфляция в Великобритании достигла рекордных 10,1%. Согласно прогнозам Банка Англии, экономика страны войдет в рецессию с четвертого квартала 2022 года.