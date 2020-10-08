Пушков назвал Зеленского комедиантом

На фото со встречи видно, как Кейт и Уильям широко улыбаются. Вероятно, Зеленский их чем-то рассмешил. За это Пушков назвал президента Украины комедиантом и написал, что его талант хоть где-то востребован.

«Все-таки есть аудитории, где у Владимира Зеленского что-то получается», — заключил Пушков.