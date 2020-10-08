Пушков назвал Зеленского комедиантом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон в Букингемском дворце. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.
На фото со встречи видно, как Кейт и Уильям широко улыбаются. Вероятно, Зеленский их чем-то рассмешил. За это Пушков назвал президента Украины комедиантом и написал, что его талант хоть где-то востребован.
«Все-таки есть аудитории, где у Владимира Зеленского что-то получается», — заключил Пушков.